Torino, Vagnati e Juric concordano sul portiere del futuro: l'obiettivo è Cragno

Juric e Vagnati hanno deciso quale sarà il prossimo obiettivo per la porta in vista della prossima stagione: si tratta di Alessio Cragno, numero uno del Cagliari con contratto fino al 2024. Tra il giocatore e i sardi c'è però aria di separazione, un po' per l'ingaggio alto per i canoni del club, un po' perché dopo 5 anni le ambizioni dello stesso portiere sono cambiate e la società è pronta a monetizzare dal suo addio. Un anno fa valeva 15 milioni di euro, adesso la cifra richiesta non è molto distante anche se dipenderà da come andrà a finire la stessa stagione della squadra di Mazzarri. A riportarlo è Tuttosport.