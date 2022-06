Torino, Vagnati su Joao Pedro: "Due chiacchiere col Cagliari, ancora non ci sono i presupposti"

Davide Vagnati, ds del Torino, nel corso della sua intervista su Sky Sport ha dato qualche aggiornamento sull'interessamento e i colloqui dei granata per Joao Pedro: "Abbiamo fatto due chiacchiere con il Cagliari ma non ci sono i presupposti, è ancora molto presto. Ognuno cerca di fare il massimo e non ci sono ancora le condizioni giuste".