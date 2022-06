Torino, Vagnati: "Esagerato dire che Bremer è vicino all'Inter. Belotti sta valutando cose diverse"

Davide Vagnati, ds del Torino, ha parlato a Sky Sport: "Abbiamo già qualche giocatore importante, ad esempio Sanabria ha grandi qualità tecniche. Pellegri? Stiamo parlando con il Monaco, abbiamo piacere di tenerlo perché è un ragazzo che ha voglia. Dire che siamo vicini al riscatto è esagerato".

Con Belotti siete ai titoli di coda?

"In qualsiasi modo andrà a finire è stato o sarà qualcosa di straordinario. Andrea sta legittimamente valutando cose diverse, per rispetto di tutti dobbiamo guardare avanti in vista della prossima stagione, aspettando la sua scelta".

Joao Pedro è il futuro?

"Abbiamo fatto due chiacchiere con il Cagliari ma non ci sono i presupposti, è ancora molto presto. Ognuno cerca di fare il massimo e non ci sono ancora le condizioni giuste".

Qual è la situazione di Bremer?

"Abbiamo la fortuna di avere un grande difensore, un ragazzo eccezionale, grande leader e professionista esemplare. Abbiamo tanti interessamenti in ballo. C'è movimento, valuteremo con lui".

Non è vicino all'Inter?

"Sicuramente è una possibilità, anche qui dire che è vicino è esagerato".

Il Monza ha chiesto qualcuno?

"No, nessun contatto con loro. Hanno fatto una Serie B importante, vincendo i playoff, e ora hanno possibilità economiche per cui saranno una delle società che si muoverà più di tutte".

Dovbyk è il sostituto di Belotti?

"Ci sono tante situazioni aperte, lui è un ragazzo interessante e stiamo valutando bene".

Solomon dello Shakhtar: ci sono margini?

"Ha le caratteristiche giuste, poi però ci sono tanti momenti per chiudere un'operazione".

Farete un mercato importante?

"Sicuramente, dobbiamo fare parecchie operazioni".