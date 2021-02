Torna la Champions - Dybala non è pronto. E gli ottavi dell'anno scorso impongono prudenza

Gli ottavi di Champions, un anno dopo, o quasi. Paulo Dybala è pronto a tornare in campo, ma non nella gara di domani contro il Porto, visto che lo stesso Andrea Pirlo, tecnico bianconero, ha annunciato in conferenza stampa che non schiererà l'argentino. La speranza della Juventus è che la Joya possa essere l'arma in più per la seconda parte della stagione ma i precedenti impongono prudenza, soprattutto quando si parla di possibili ricadute dopo infortuni. Nell'agosto scorso, a pochi giorni dalla gara di ritorno degli ottavi contro il Lione, lo stesso Dybala era reduce da un infortunio che faceva pensare che non potesse essere a disposizione ma Maurizio Sarri, dopo un consulto con i medici, decise di mandarlo in campo, rischiandolo. Risultato? Dybala fuori dopo 13 minuti, Juventus eliminata nonostante la vittoria per 2-1 all'Allianz Stadium e tante polemiche che si scatenarono nei giorni successivi, concise con l'esonero dello stesso allenatore e con la chiamata di Andrea Pirlo.

Adesso le cose stanno diversamente, siamo a metà stagione e domani si giocherà la gara di andata, ma come rivelato dallo stesso allenatore bianconero, la Joya non scenderà in campo, per non correre rischi e averlo a pieno regime nelle prossime sfide. Oggi la rifinitura in gruppo, lunedì contro il Crotone un possibile spezzone, per essere al top in tempi brevi, ma senza rischiare inutili ricadute.