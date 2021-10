Toro, Sanabria a caccia di Rizzitelli: ultimo granata a segnare in due derby consecutivi

Antonio Sanabria all'inseguimento di Ruggiero Rizzitelli. Complice l'assenza di Belotti per infortunio, non ci sono dubbi sul fatto che il paraguaiano sarà titolare nell'attacco del Torino nel prossimo derby. Alla Juve, peraltro, ha già fatto male, trovando il gol nell'ultima stracittadina. Riuscisse a bissare, evidenzia il Corriere di Torino, aggancerebbe Rizzi-gol, ultimo giocatore del Toro capace di andare a segno per due derby consecutivi. Correva l'anno 1995.