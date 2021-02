Tra presente e futuro. Ribery vuole esserci con lo Spezia e aspetta una proposta per il futuro

Dopo il ko di Marassi con la Sampdoria, la Fiorentina ha pochi giorni di tempo per preparare la sfida con lo Spezia, in programma venerdì al Franchi. Cinque giorni per capire anche le condizioni di Franck Ribery che ha saltato le ultime due partite dei viola e che sarà valutato nei prossimi giorni per la sfida con la squadra di Italiano. Infortunio a parte, c’è poi un’altra questione che accenderà presto i riflettori sul talento francese: il suo futuro in maglia viola o altrove. Come riporta Il QS-La Nazione la posizione del francese è chiara: ha il contratto in scadenza a giugno e quindi è già libero di ascoltare e accettare proposte da altri club. Nel recente passato si è interessato il Monza, ma è chiaro che la prima situazione che Ribery si aspetta di poter valutare è quella di un’ eventuale nuova proposta della Fiorentina.