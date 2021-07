Udinese a caccia di esperienza: nel mirino ci sono Lulic e Parolo

Senad Lulic e Marco Parolo sono tra gli obiettivi per il mercato dell'Udinese, che nei senatori laziali, ma ormai liberi da impegni contrattuali con la ex squadre, vede quei rinforzi d'esperienza in grado di aiutare Gotti. Lo rivela Tuttosport nella sua edizione odierna.