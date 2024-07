Ufficiale Udinese, colpo Damian Pizarro. Il club: "Un nuovo grande talento"

L'Udinese ha annunciato l'arrivo in Friuli di un nuovo talento dal Sudamerica. Si tratta di Damian Pizarro, attaccante classe 2005 cileno che arriva dal Colo Colo.

"Un nuovo grande talento arriva in casa bianconera. Damian Pizarro è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Udinese. L’attaccante cileno è stato acquistato a titolo definitivo dal Colo Colo ed ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029. Punta forte fisicamente ma dotata di ottima qualità tecnica, Pizarro, come da tradizione del club bianconero sempre attento allo scouting globale, è uno dei migliori prospetti del Sudamerica e non solo nel suo ruolo.

Damian nasce il 28 marzo 2005 a Santiago del Cile. Cresce nel settore giovanile del Colo Colo, club di spicco del panorama calcistico cileno nel quale si mette immediatamente in evidenza tanto da esordire in prima squadra già nel 2021. Nel 2023 la sua esplosione con 7 reti realizzare, ad appena 18 anni, in 22 partite di campionato ed anche 8 presenze collezionate tra Copa Libertadores e Sudamericana e 7 in Coppa del Cile. Nell’annata 2024 segna altri 5 gol in 13 gare di Primera Division cilena e gioca 7 partite in Libertadores. Pizarro a soli 18 anni ha già debuttato nella nazionale maggiore cilena il 17 novembre 2023 giocando tutta la gara di qualificazione mondiali 2026 pareggiata per 0-0 contro il Paraguay. Vanta anche 9 presenze con il Cile under 23.

Ora per lui è arrivato il momento del grande salto in Europa per vestire la maglia bianconera e crescere all’Udinese che si arricchisce di un altro giovane di grande valore e potenzialità.

Bienvenido Damian!"