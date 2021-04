Udinese, con il Torino è il terzo k.o. consecutivo: squadra in ritiro da martedì

Quella incassata questa sera contro il Torino è la terza sconfitta consecutiva in Serie A per l'Udinese. Sebbene l'obiettivo salvezza non sembri in alcun modo minacciato, e il vantaggio sul terzultimo posto resti molto ampio, la società friulana ha deciso di indire un ritiro per tutta la squadra a partire dal prossimo martedì. A riportarlo è Udinese TV.