Udinese, Gotti: "Il trend positivo ci permette di guardare alle partite con serenità"

vedi letture

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, commenta con soddisfazione la vittoria per 2-0 sul Sassuolo.

Una prestazione solida che permette all’Udinese di salire ancora:

“Sono molto soddisfatto e il gruppo ha palesato soddisfazione per il bottino pieno. In partita abbiamo tolto gli spazi al Sassuolo, dove è più pericoloso, segnavano con continuità da diverse partite e noi siamo invece riusciti a mantenere il trend non prendendo gol”

Cosa vi dà questa vittoria?

“Dà consapevolezza che il sacrificio e l’umiltà con cui affrontiamo i match portano a risultati”

Il traguardo ora quale può essere?

“Mi piace pensare al fatto che abbiamo una classifica che ci permette di guardare alla partita senza patemi d’animo e con la serenità giusta per esprimerci”

Llorente e De Paul oggi hanno messo in campo una prestazione sontuosa:

“Sappiamo che dall’esterno risaltano di più le prestazioni dei giocatori offensivi e che fanno gol, Llorente oltre a questo però ha lavorato tanto per la squadra, mentre De Paul ormai lo conosciamo e sta continuando a dare prestazioni importanti. Sottolineo anche le prestazioni di De Maio e Walace. Larsen? Non avevo timori, conoscendo la persona non avevo dubbi sulla prestazione”.