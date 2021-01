Udinese, Gotti: "Non ho fermato io l'Inter, ma i ragazzi. Essere in discussione fa parte del calcio"

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ai microfoni di Sky Sport commenta lo 0-0 contro l’Inter, che permette ai friulani di proseguire con la striscia utile consecutiva dopo il pareggio con l’Atalanta: “Non ho fermato l’Inter, i giocatori in campo devono sentire i miei complimenti per aver fatto il paio dopo la prestazione con l’Atalanta. Con orgoglio e senza rinunciare a giocare a calcio”.

Perché è in discussione?

“Faccio fatica a spiegare io qualcosa su questo argomento. Quando una squadra ha una classifica sotto le aspettative l’allenatore viene messo in discussione. E' la legge del calcio e la accetto”.

Perché ha tolto Arslan?

“Arslan stava facendo bene ma aveva preso un giallo e aveva rischiato su un contrasto precedente, rischiando il provvedimento. Non volevo rischiare che prendesse il secondo giallo. Proteste dell’Inter? Non credo siano per questo. Noi siamo concentrati a guardare il nostro. A volte c’è un fallo laterale, pensi sia per te e prendi male la decisione dell’arbitro. E’ successo anche a me. Ragionando così, per me è difficile comprendere le proteste, non ho avvertito questa esigenza”.