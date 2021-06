Udinese, per il dopo Musso piace Luis Maximiliano dello Sporting. Scuffet e Gasparini in uscita

Udinese a caccia di un nuovo portire. Con Musso cercato dai grandi club, i bianconeri vorrebbe affiancare all'esperto Padelli, ritornato a Udine a parametro zero dopo l'esperienza con l'Inter, un profilo giovane da far crescere. Secondo il Messaggero Veneto non c'è spazio per una soluzine interna: "Simone Scuffet è destinato a partite, così come farà il 19enne Manuel Gasparini che ha esordito in serie A per qualche minuto nell'ultima di campionato e che ora si farà le ossa in B in prestito. L'Udinese in tema di giovani portieri sta invece seguendo il portoghese Luis Maximiano, secondo dello Sporting Lisbona e della nazionale Under 21 che l'altra sera ha eliminato gli azzurrini dalla fase finale dell'Europeo".