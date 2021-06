Udinese, ripresi i contatti con il sindaco di Pasian di Prato: lì potrebbe sorgere il nuovo stadio

Dopo il comunicato di ieri, l'Udinese passa dalle parole ai fatti. La società bianconera ha annunciato l’intenzione di voler risolvere il contratto con il Comune e lasciare la Dacia Arena per spostarsi altrove e costruire un altro stadio e immediatamente ha ripreso i contatti per rispolverare vecchi progetti accantonati per privilegiare l’opzione Dacia Arena. Il direttore amministrativo Alberto Rigotto questa mattina ha incontrato il sindaco di Pasian di Prato Andrea Pozzo, che ha già manifestato l’interesse a riprendere in mano la pratica: lo rende noto la tv ufficiale del club.