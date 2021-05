Udinese-Sampdoria 0-0 al 45'. Vince la noia nel primo tempo alla Dacia Arena

Si è da poco concluso il primo tempo di Udinese-Sampdoria. Al termine della prima frazione di gioco il punteggio è ancora fermo sullo 0-0.

Le scelte iniziali - Solito 3-5-1-1 per Luca Gotti con Stefano Okaka confermato davanti e Llorente in panchina, alle spalle dell'ex Watford ci sarà un altro ex Hornets come Roberto Pereyra. In mezzo al campo spazio per Walace affiancato da De Paul e Makengo mentre Molina e Stryger Larsen agiranno sulle corsie esterne. In difesa c'è Zeegelaar nell'insolita veste di terzo a sinistra con Bonifazi e Becao. 4-4-2 per Claudio Ranieri che lascia in panchina Fabio Quagliarella per far spazio a Manolo Gabbiadini al fianco di Keita Baldé. In mezzo al campo ci sarà la coppia formata da Thorsby ed Ekdal mentre sulle corsie esterne spazio per Candreva e Leris, quest'ultimo preferito a Damsgaard. In difesa c'è Yoshida con Colley mentre sugli esterni difensivi ci saranno i soliti noti ovvero Bereszynski e Augello.

L'Udinese parte col turbo - Buon avvio di gara da parte dei padroni di casa, che partono con il piede sull'acceleratore. Nei primi 15 minuti la squadra di Gotti attacca a testa bassa e guadagna tre corner, senza tuttavia creare troppi pericoli dalle parti di Audero.

Primo squillo Samp - Alla mezz'ora anche la Sampdoria si rende pericolosa. Destro al volo di Gabbiadini dal limite che viene respinto in tuffo da Musso.