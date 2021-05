Udinese, staffetta argentina per la porta? Se va via Musso l'ultima idea è Rossi del Boca

vedi letture

Secondo quanto afferma la Gazzetta dello Sport, l'Udinese potrebbe mettere in atto una staffetta tutta argentina per la porta in vista della prossima stagione. Con Juan Musso in odore di partenza, visti gli interessamenti di squadre come Roma, Inter e club inglesi, l'idea dei Pozzo sarebbe quella di puntare su Augustin Rossi, estremo difensore del Boca Juniors che a 25 anni prenderebbe in seria considerazione una nuova esperienza in Europa.