Udinese, stasera contro il Napoli la presenza numero 100 in Serie A per Juan Musso

Quella di questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona, sarà la presenza numero 100 in Serie A per il portiere dell'Udinese Juan Musso. L'argentino classe '94, nelle 99 apparizioni fin qui, ha subito 131 gol e mantenuto la porta inviolata in 29 occasioni. Oggi contro il Napoli il traguardo delle 100 presenze in uno stadio iconico per ogni giocatore argentino.