Udinese, suona l'allarme dopo il 4° k.o. di fila: il Lecce può decidere il futuro di Runjaic

Quattro sconfitte consecutive, appena quattro punti raccolti nelle prime sei giornate e una classifica che inizia a farsi preoccupante. L'Udinese esce battuta anche dalla trasferta contro il Torino (2-1) e ora la sfida interna con il Lecce assume i contorni di un vero e proprio spartiacque per la stagione e per il futuro di Kosta Runjaic.

Più dei risultati, a preoccupare è la sensazione di una squadra incapace di correggere i propri difetti. Contro Lazio, Inter, Cagliari e Torino il copione si è ripetuto: errori individuali, disattenzioni difensive e poca incisività nei momenti decisivi. L'episodio che ha regalato ai granata il gol vittoria, nato dal clamoroso equivoco tra Okoye e Bertola, è soltanto l'ultimo di una lunga serie che sta costando punti pesanti ai friulani. Gli infortuni hanno certamente complicato il lavoro del tecnico tedesco, ma non bastano più a spiegare un rendimento così deludente. La sosta per le nazionali avrebbe dovuto offrire l'occasione per ritrovare certezze e sistemare i meccanismi, invece a Torino sono riemersi gli stessi limiti già evidenziati nelle settimane precedenti.

Nel dopogara Runjaic ha provato ad analizzare la situazione senza cercare alibi: "Non mi attacco alle assenze, ma pesa non avere alternative a Davis. Con Cagliari e Torino abbiamo pagato errori difensivi che ci hanno condizionato". Sul peso della prossima sfida contro il Lecce, il tecnico ha poi risposto con sicurezza: "Se fossi preoccupato non avrei fatto l'allenatore". Una dichiarazione che non cancella però la pressione crescente: domenica, al Bluenergy Stadium, l'Udinese non potrà permettersi un altro passo falso.