ufficiale Atalanta, l'attaccante Latte Lath ceduto in prestito alla SPAL

Latte Lath è un nuovo giorno della SPAL. Questo il comunicato del club di Ferrara: "S.P.A.L. srl comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’Atalanta Bergamasca le prestazione sportive dell’attaccante ivoriano Emmanuel Latte Lath. Classe 1999, Latte Lath ha militato nelle giovanili dell’Atalanta, collezionando con la prima squadra 3 presenze in Coppa Italia 2016-2017, competizione in cui ha segnato una rete contro la Juventus. Successivamente ha militato in Serie C, indossando le maglie di Pistoiese (18 presenze e 2 reti), Carrarese (17 presenze), Imolese (19 presenze e 2 reti) e nell’ultima stagione Pro Patria (33 presenze e 8 reti). Il neo attaccante biancazzurro ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022".