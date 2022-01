ufficiale Bologna, Fabio Bazzani entra nello staff di mister Mihajlovic

Il Bologna Fc 1909 comunica che da oggi Fabio Bazzani (Bologna, 20/10/1976) entra a far parte dello staff di Sinisa Mihajlovic come collaboratore tecnico: a lui il più cordiale benvenuto nella famiglia rossoblù.

Al contempo il Club desidera ringraziare con affetto Diego Gabriel Raimondi per la professionalità e la grande passione per la causa dimostrate negli anni, rivolgendogli un sentito augurio per la sua nuova avventura e per il prosieguo della carriera.