ufficiale Colpo Hellas dalla Germania. L'Hertha Berlino annuncia la cessione di Zeefuik

Acquisto a sorpresa ufficializzato in questi minuti per una squadra di Serie A, l'Hellas Verona. L'Hertha Berlino ha infatti comunicato di aver ceduto in prestito con diritto di riscatto Deyovaisio Zeefuik, esterno destro 24enne olandese che ha lasciato il campo d'allenamento dei tedeschi negli USA per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con il suo nuovo club.