ufficiale Cremonese, primo rinnovo dopo la promozione: Strizzolo firma fino al 2024

Dopo aver conquistato, e festeggiato, la promozione in Serie A la Cremonese inizia a pensare al futuro e rinnovare i contratti dei giocatori in scadenza che faranno parte anche del futuro grigiorosso. Il primo a rinnovare il proprio legame con il club lombardo è l'attaccante Luca Strizzolo, classe '92, autore di quattro gol e tre assist in 22 gare di campionato. Questa la nota del club:

"U.S. Cremonese comunica il raggiungimento dell’accordo con Luca Strizzolo per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2024. In grigiorosso Strizzolo ha disputato finora 3 stagioni, giocando 66 partite tra campionato e Coppa Italia e realizzando 13 gol".