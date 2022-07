ufficiale Cremonese, rinforzo in attacco: preso Okereke dal Club Brugge

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Cremonese ha annunciato l'arrivo in grigiorosso di David Okereke, l'anno scorso in forza al Venezia: "U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Club Brugge il diritto alle prestazioni sportive di David Okereke".