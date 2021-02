ufficiale Crotone, per l'attacco arriva il rinforzo in extremis. Preso Ounas

vedi letture

Adam Ounas è un nuovo calciatore del Crotone. L'attaccante di proprietà del Napoli si è convinto in extremis della proposta dei pitagorici, quindi lascia il Cagliari per andare in Calabria, sempre in prestito. Lo si apprende dalla Lega Serie A.