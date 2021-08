ufficiale Empoli, dall'Inter arriva Pinamonti in prestito: il comunicato

vedi letture

Andrea Pinamonti lascia ufficialmente l'Inter e si accasa all'Empoli. Il giocatore arriva in Toscana in prestito dopo una lunga trattativa che si è conclusa già ieri quando l'attaccante è arrivato in città iniziando la nuova avventura in azzurro.