ufficiale Empoli, dalla Juventus arriva in prestito il difensore De Winter

Colpo in entrata per l’Empoli che preleva dalla Juventus il difensore Koni De Winter. Come si apprende dal sito ufficiale della Lega Serie A, il giocatore belga classe 2023 si trasferisce in Toscana a titolo temporaneo. Il calciatore proprio oggi aveva prolungato il suo contratto con il club bianconero prima di andare in prestito.