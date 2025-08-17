Milan-Bari sembra un big match: a San Siro attesi circa 70.000 spettatori

Sarà un Milan-Bari con una Curva Sud che non farà il tifo per i rossoneri, ma con uno stadio stracolmo per il debutto del Diavolo nella stagione 2024-2025. Stasera Allegri, in tribuna per squalifica, inizierà la sua seconda avventura sulla panchina del club che ha portato nel 2011 alla vittoria del suo 18esimo scudetto.

Secondo quanto riportato da MilanNews.it, a San Siro sono previsti circa 70mila spettatori, malgrado sia il 17 agosto. Una testimonianza ulteriore di quanto ci sia voglia da parte dei sostenitori di riscatto dopo un'annata deludente, conclusa con la delusione della finale di Coppa Italia persa a Roma per 1-0 contro il Bologna di Vincenzo Italiano.

Tanti i volti nuovi, a partire dal più atteso di tutti, Luka Modric. L'ex Pallone d'Oro con ogni probabilità partirà dalla panchina, ma entrerà a gara in corso e si godrà l'ovazione di tutto lo stadio. Presenti anche Ardon Jashari, Samuele Ricci, Pervis Estupiñan, Koni De Winter, Zachary Athekame e Pietro Terracciano. Soltanto stasera si scoprirà chi riuscirà a debuttare, ma l'attesa è già di quelle importanti.