ufficiale Empoli, preso Verre. Arriva dalla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto

Valerio Verre è un nuovo giocatore dell'Empoli. Il centrocampista arriva dalla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto. Di seguito il comunicato ufficiale del club toscano:

Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Uc Sampdoria per l’acquisizione a titolo temporaneo con diritto di riscatto delle prestazioni sportive del calciatore Valerio Verre.

Verre è un centrocampista italiano nato a Roma l’11 gennaio 1994. Cresciuto nel settore giovanile Roma, fa il suo esordio in prima squadra a 17 anni, nell’agosto del 2011, contro lo Slovan Bratislava in Europa League. Veste quindi le maglie di Siena, Palermo, Perugia e Pescara. Nel 2017 viene acquistato dalla Sampdoria, dove gioca una stagione prima dei prestiti a Perugia e Verona salvo poi tornare in blucerchiato. Ha vestito le maglie di tutte le nazionali giovanili, arrivando fino all’Under 21 dove ha esordito nell’agosto del 2014 contro l’Ungheria e giocato 8 gare.