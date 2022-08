ufficiale Filip Kostic è un nuovo giocatore della Juventus. Contratto depositato in Lega

Filip Kostic è un nuovo calciatore della Juventus. In mattinata l'atterraggio a Torino, un primo assaggio di Massimiliano Allegri e dei compagni alla Continassa, poi via per le visite mediche e la firma sul contratto. Firma che è arrivata proprio negli ultimi minuti e contratto depositato in Lega. Kostic dall'Eintracht Francoforte alla Juventus a titolo definitivo, ora è ufficiale.