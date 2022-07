Quasi allo scoccare della mezzanotte, il West Ham ha annunciato l'ingaggio di Gianluca Scamacca. L'attaccante romano, classe 1999, lascia il Sassuolo a titolo definitivo e firma un contratto di cinque anni con il club londinese, con opzione per un'altra stagione.

All the way from Rome, Italy...

Welcome to West Ham United, Gianluca Scamacca! ✍️ pic.twitter.com/QkrSPUg6nH

— West Ham United (@WestHam) July 26, 2022