ufficiale in extremis la Lazio ha depositato il contratto di Jovane Cabral!

Jovane Cabral è un nuovo attaccante della Lazio. In extremis, la Lazio ha depositato il contratto dell'esterno d'attacco capoverdiano che arriva dallo Sporting Lisbona in prestito con diritto di riscatto. Il contratto è stato depositato a pochi secondi dalle 20, data ultima per i tesseramenti in Italia.