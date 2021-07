ufficiale Inter, completate le operazioni per l'acquisizione Vanheusden dallo Standard Liegi

vedi letture

Zinho Vanheusden torna ufficialmente a essere un giocatore dell'Inter, con i nerazzurri che lo hanno riacquistato dallo Standard Liegi per 16 milioni di euro in virtù di un vecchio accordo con il club belga, che in precedenza lo aveva acquistato per 12. Questo il comunicato: "FC Internazionale Milano comunica di aver completato le operazioni di acquisizione delle prestazioni sportive di Zinho Vanheusden dallo Standard Liegi".