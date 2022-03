ufficiale Inter, nuovo prestito per Brazao. Il portiere brasiliano va al Cruzeiro

Gabriel Brazão è un nuovo portiere del Cruzeiro. Legato all'Inter da un contratto in scadenza nel giugno 2024, l'estremo difensore brasiliano classe 2000 lascia il club nerazzurro per andare in prestito alla società di Belo Horizonte fino al 30 giugno 2023.