Adesso è ufficiale, Andrea Radrizzani vende il Leeds. Il potenziale prossimo proprietario della Sampdoria ha ceduto tramite Aser Ventures la società di Premier League a 49ers Enterprises.

Lo annunciano gli inglesi in una nota, nel corso della quale si spiega che ulteriori dettagli e aggiornamenti arriveranno nel corso delle prossime ore e dei giorni.

Leeds United can confirm an agreement has been reached between Aser Ventures and 49ers Enterprises for the purchase of the club

— Leeds United (@LUFC) June 9, 2023