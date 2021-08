ufficiale Roma, un annuncio atteso a lungo. Acquistato Matias Vina dal Palmeiras

Il suo trasferimento alla Roma era ormai noto da tempo, ma mancava l'ufficializzazione. Arrivata qualche istante fa, con un comunicato della società giallorossa che annuncia l'arrivo di Matias Vina dal Palmeiras.

"Il Club rende noto di aver acquistato a titolo definitivo, dal Palmeiras, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore uruguaiano, a fronte di un corrispettivo fisso pari a 13 milioni di euro. L’accordo prevede il riconoscimento di bonus variabili oltre al riconoscimento di una percentuale sull’eventuale eccedenza in caso di futura cessione a titolo definitivo del Calciatore. Vina ha sottoscritto un contratto con la Roma fino al 30 giugno 2026. Il laterale sinistro ha finora collezionato 16 presenze con la nazionale uruguaiana, giocando in tutte le partite dell’ultima Coppa America. A livello di club, Vina ha vinto un campionato e una Supercoppa in Uruguay con il Nacional Montevideo nel 2019, una Coppa Libertadores e una Coppa del Brasile con il Palmeiras nel 2020. Vina indosserà la maglia numero 5. Benvenuto, Matias".