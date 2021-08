ufficiale Spezia, depositato in Lega il contratto del giovane islandese Styrmisson

Nuovo acquisto per lo Spezia, che ufficializza un giovane difensore per il settore giovanile: come si apprende dal sito della Lega Serie A, infatti, è stato depositato il contratto del classe 2004 Birgir Steinn Styrmisson, proveniente dal club islandese KR Reykjavik. Arriva a titolo definitivo.