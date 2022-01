ufficiale Venezia, preso il terzino Maximilian Ullmann. Contratto fino a giugno 2024

Maximilian Ullmann è un nuovo calciatore del Venezia. Ecco il comunicato integrale della società veneta: "Il Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Rapid Vienna il terzino sinistro austriaco Maximilian Ullmann. Ullmann, 25 anni, ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al termine della stagione 2023/24.

Ullmann ha trascorso le ultime due stagioni e mezzo al Rapid Vienna, collezionando 77 presenze impreziosite da quattro gol e nove assist nella Bundesliga austriaca, a cui si vanno ad aggiungere 19 presenze ed un assist nelle competizioni europee, prestazioni che hanno aiutato il club viennese a classificarsi secondo in campionato dietro al Red Bull Salisburgo sia nella stagione 2019/20, che in quella 2020/21. Prima di approdare nella squadra della capitale austriaca ha militato nel LASK per 5 stagioni, club in cui si è conquistato un posto da titolare nella prima squadra, andando così a collezionare 58 presenze ornate di nove gol e due assist nella Bundesliga austriaca.

A livello internazionale, Ullmann ha rappresentato il suo paese nella nazionale Under-18, Under-19 e Under-21, scendendo in capo con la maglia dell’Austria per un totale di 20 presenze".