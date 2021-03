Un lampo di Rugani in mezzo a tanto equilibrio: Cagliari-Bologna 1-0 all'intervallo

Il Cagliari parte forte mettendo alle corde il Bologna, che riesce a uscire dalla propria metà campo solo raramente, ma senza creare grandissimi problemi alla porta di Skorupski che solo al 4° corre un rischio su una spizzata di Joao Pedro su azione d’angolo con Dominguez che salva quasi sulla linea anticipando anche Zappa. La risposta degli ospiti arriva al 9° con Barrow che prova da posizione defilata senza però trovare lo specchio della porta. Il gol arriva quando sono passati quasi venti minuti di gara: Simeone servito da Joao Pedro anticipa Soumaoro e si presenta davanti a Skorupski non riuscendo a batterlo col polacco che di piede si salva in angolo. Dal corner cross perfetto per la testa di Rugani che anticipa Orsolini e regala il vantaggio ai padroni di casa. Il gol addormenta un po' la gara con il Bologna che fatica a ad arrivare pericolosamente negli ultimi venti metri, mentre il Cagliari si fa preferire nel gioco pur senza riuscire a pungere dalle parti si Skorupski. Il primo tempo scorre così senza sussulti fino al fischio dell’arbitro che manda al riposo le squadre sul risultato di 1-0 per i padroni di casa.