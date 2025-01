Un lampo di Yildiz basta alla Juventus per condurre sul Milan: 1-0 all'intervallo

Un lampo di Kenan Yildiz in una gara fotocopia del brutto pareggio arrivato in campionato. La Juventus chiude in vantaggio sul Milan il primo tempo della semifinale di Supercoppa italiana in corso di svolgimento a Riyadh. Decide, per ora, la rete siglata dal 10 turco al ventesimo. Poco altro da raccontare, se non il clima decisamente diverso da quello registrato ieri per Inter-Atalanta: l'Al-Awall Park è effettivamente tutto esaurito e il pubblico partecipa attivamente alla gara, tifando ora per i bianconeri e ora per i rossoneri. Da segnalare anche l'iper-attivismo di Sergio Conceicao in panchina, nonostante la febbre: per ora, però, a sorridere sorseggiando un caffè saudita negli spogliatoi sarà Thiago Motta.

Il live TMW di Juventus-Milan

Che barba che noia. Cori un po' per tutti, il possesso a inizio gara è soprattutto della Juventus, che però sbaglia quasi tutto negli ultimi venti metri, anche per demeriti di Vlahovic. I primi venti minuti ricordano in maniera preoccupante (per i tifosi neutrali e per quelli di entrambe) il noioso zero a zero arrivato in campionato. Poi passa la Juve.

Yildiz rompe l'equilibrio. L'azione del vantaggio bianconero nasce da una bella iniziativa di Mbangula, il cui filtrante prende completamente di sorpresa la difesa milanista a partire di Theo Hernandez. Ne approfitta Yildiz, che arriva a tu per tu con Maignan e scarica una conclusione potente sul palo del francese. Il Diavolo incassa più che reagire, è ancora la Juve a rendersi pericolosa con Koopmeiners e con un cross di Yildiz che costringe alla chiusura Royal prima che arrivi Mbangula appostato sul secondo palo. Nel finale, un altro sussulto firmato dal solito Yildiz: sinistro da fuori, si distende Maignan. 1-0 all'intervallo.