Un portiere svedese di nome Marco Biondi. Questo l'ultimo acquisto del Torino
Nuovo acquisto per le giovanili del Torino, che si assicura lo svedese dal nome italianissimo Marco Biondi. Portiere classe 2008, arriva a titolo definitivo dal Djurgardens, in Svezia. Depositato il contratto del trasferimento in Lega Serie A.
