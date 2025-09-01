Ufficiale
Cosenza, arriva un centrocampista dal Rimini: Langella firma un biennale
Il Cosenza Calcio comunica di aver acquisito dal Rimini i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Christian Langella. Il centrocampista, nato a Livorno il 7 aprile del 2000, ha giocato con i romagnoli nelle ultime 2 stagioni in Serie C.
In carriera ha vestito le maglie anche di Pisa, Bari, Palermo, Renate, Monopoli ed Audace Cerignola tra Serie D e Serie C. Langella, che si trasferisce a Cosenza a titolo definitivo, ha firmato un contratto con i rossoblù fino al 30 giugno 2027. Il calciatore sarà da subito a disposizione di mister Buscè.
