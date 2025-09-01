Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Cosenza, arriva un centrocampista dal Rimini: Langella firma un biennale

Cosenza, arriva un centrocampista dal Rimini: Langella firma un biennaleTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:32Serie C
di Tommaso Maschio

Il Cosenza Calcio comunica di aver acquisito dal Rimini i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Christian Langella. Il centrocampista, nato a Livorno il 7 aprile del 2000, ha giocato con i romagnoli nelle ultime 2 stagioni in Serie C.

In carriera ha vestito le maglie anche di Pisa, Bari, Palermo, Renate, Monopoli ed Audace Cerignola tra Serie D e Serie C. Langella, che si trasferisce a Cosenza a titolo definitivo, ha firmato un contratto con i rossoblù fino al 30 giugno 2027. Il calciatore sarà da subito a disposizione di mister Buscè.

Articoli correlati
Cosenza, Buscè tuona e la società si accende. Possibile l'imminente arrivo di quattro... Cosenza, Buscè tuona e la società si accende. Possibile l'imminente arrivo di quattro innesti
Rimini, sirene di mercato dalla Serie B per Langella: due i club sul centrocampista... Rimini, sirene di mercato dalla Serie B per Langella: due i club sul centrocampista
Rimini-Langella, avanti insieme. Il centrocampista rinnova fino al 2027 Rimini-Langella, avanti insieme. Il centrocampista rinnova fino al 2027
Altre notizie Serie C
Cosenza, per l'attacco si pensa a un svincolato di lusso: è l'esperto Falcinelli TMWCosenza, per l'attacco si pensa a un svincolato di lusso: è l'esperto Falcinelli
Cosenza, arriva un centrocampista dal Rimini: Langella firma un biennale UfficialeCosenza, arriva un centrocampista dal Rimini: Langella firma un biennale
Monopoli, è addio con Bulevardi dopo un anno e mezzo: ha risolto il contratto UfficialeMonopoli, è addio con Bulevardi dopo un anno e mezzo: ha risolto il contratto
Livorno, innesto d'esperienza in mezzo al campo: arriva dall'Ascoli Odjer UfficialeLivorno, innesto d'esperienza in mezzo al campo: arriva dall'Ascoli Odjer
Audace Cerignola, colpo per l'attacco: arriva Gambale dal Pineto Audace Cerignola, colpo per l'attacco: arriva Gambale dal Pineto
Gargiulo saluta il Cosenza e approda a Campobasso: ha firmato un biennale UfficialeGargiulo saluta il Cosenza e approda a Campobasso: ha firmato un biennale
Benevento, doppio innesto dal Crotone: arrivano Cantisani e Tumminiello UfficialeBenevento, doppio innesto dal Crotone: arrivano Cantisani e Tumminiello
Dolomiti Bellunesi, ecco gli ultimi due acquisti: Mondonico in difesa e Scapin in... Dolomiti Bellunesi, ecco gli ultimi due acquisti: Mondonico in difesa e Scapin in attacco
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Napoli regina, Inter e Milan insufficienti, 24 ore top per la Juventus. Roma e Atalanta da 7: il pagellone del mercato di TMW
Le più lette
1 È un Milan indiavolato sul mercato: Rabiot in, Musah out, ora lo scambio di 9 con la Roma
2 L'OM sostituisce Adrien Rabiot con un ex obiettivo della Juve: è fatta per Matt O'Riley
3 Juve scatenata del mercato: caccia anche all'esterno, contatti in corso col Nizza per Clauss
4 Bologna, vicino un rinforzo a centrocampo: in dirittura d'arrivo Sulemana dell'Atalanta
5 Vlahovic ha fatto prigioniera la Juve. Rischio Chivu. Conte e un Napoli che sa soffrire. Con Rabiot il Milan può lottare per il titolo
Ora in radio
Repliche 20:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Akanji è un nuovo giocatore dell'Inter. Depositato il contratto d'acquisto dal Man City
Immagine top news n.1 De Laurentiis annuncia l'arrivo di Hojlund al Napoli: "Benvenuto Rasmus!"
Immagine top news n.2 Rabiot è un nuovo giocatore del Milan! Depositato il contratto del francese in Lega
Immagine top news n.3 Inter, ecco Akanji! Il nuovo rinforzo per la difesa di Chivu è sbarcato in Italia. Le immagini
Immagine top news n.4 Pavard lascia l'Inter e va da De Zerbi: fatta per il trasferimento in prestito al Marsiglia
Immagine top news n.5 Donnarumma a Firenze per le visite con il Manchester City: "Sono contentissimo"
Immagine top news n.6 Gattuso: "Ho sentito Chiesa, assenza condivisa. Esposito e Leoni qui perché sfacciati..."
Immagine top news n.7 Juventus, ecco Openda: l'attaccante è atterrato a Linate. Le immagini
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Cosa è emerso dalla prima conferenza stampa tenuta a Coverciano dal nuovo CT Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'incredibile estate in trincea del mercato in uscita della Lazio
Immagine news podcast n.2 C'è una Regina indiscussa del calciomercato italiano
Immagine news podcast n.3 Un pericoloso e costosissimo azzardo: i dubbi (e i pregi) di Nkunku al Milan
Immagine news podcast n.4 Come è cambiato e come cambierà il Genoa col calciomercato
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Incocciati: "Dovbyk un ripiego per il Milan. Zaniolo? Mi piace ma..."
Immagine news Altre Notizie n.2 Vlahovic merita la titolarità alla Juve? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Padovano: "Juve, Vlahovic arma in più. Napoli, occhio a Lucca"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, goodbye Chukwueze: il nigeriano passa in prestito con diritto di riscatto al Fulham
Immagine news Serie A n.2 Como, Dele Alli ha risolto il contratto: l'inglese saluta con una sola presenza e un rosso
Immagine news Serie A n.3 Faivre resta al Bournemouth: era già dell'Hellas Verona, poi ci ha ripensato
Immagine news Serie A n.4 Diego Carlos: "Ho scelto il Como per il progetto. È molto promettente e si sta sviluppando"
Immagine news Serie A n.5 Inter, il Galatasaray ci riprova per Calhanoglu: trattativa molto complicata
Immagine news Serie A n.6 Italia U21, Baldini attacca: "Il calcio è inquinato da piccoli squali e lestofanti"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese, arriva dal Pisa un innesto per l'attacco: è l'esterno Arena. Il comunicato
Immagine news Serie B n.2 Albinoleffe, ecco De Paoli per l'attacco: arriva dal Giugliano a titolo definitivo
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, arriva Saro fra i pali. Risoluzione per l'attaccante Kljajic
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia, torna il centrocampista Zuccon: nuovo prestito dall'Atalanta
Immagine news Serie B n.5 Tris d'acquisti per la Triestina: arrivano D'Amore, Louati e Neri. I comunicati
Immagine news Serie B n.6 Tris d'annunci per la Ternana, ecco Garetto e D’Alterio. Rovaglia risolve il contratto
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cosenza, per l'attacco si pensa a un svincolato di lusso: è l'esperto Falcinelli
Immagine news Serie C n.2 Cosenza, arriva un centrocampista dal Rimini: Langella firma un biennale
Immagine news Serie C n.3 Monopoli, è addio con Bulevardi dopo un anno e mezzo: ha risolto il contratto
Immagine news Serie C n.4 Livorno, innesto d'esperienza in mezzo al campo: arriva dall'Ascoli Odjer
Immagine news Serie C n.5 Audace Cerignola, colpo per l'attacco: arriva Gambale dal Pineto
Immagine news Serie C n.6 Gargiulo saluta il Cosenza e approda a Campobasso: ha firmato un biennale
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina, c'è il rinnovo di Severini: la centrocampista firma fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.2 Sara Gama: "Il calcio femminile è cresciuto tantissimo negli ultimi dieci anni"
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter Women, sorteggiato il 1^ turno di Europa Cup: per le nerazzurre c'è l'Hibernian
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, sorteggiato il 3^ turno di Champions League: sfiderà lo Sporting
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, Piovani: "Felice di continuare in Europa. Lo stop di Serturini non ci voleva"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile, Rossettini: "Ragazze straordinarie, la partita non era scontata"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Messi e Cristiano Ronaldo? Come Magic e Bird…