Torino, acquistato dal Betis il giovane difensore Alex Perez. Trasferimento in prestito
Altro acquisto giovane completato nell'ultimo giorno di mercato da parte del Torino. Depositato in Lega Serie A il contratto di trasferimento a titolo temporaneo dal Real Betis di Alejandro Perez Adam, difensore centrale classe 2006 dal doppio passaporto spagnolo e del Mozambico. Lo scorso anno è stato in prestito nella Primavera dell'Inter.
