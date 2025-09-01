Ufficiale
Monopoli, è addio con Bulevardi dopo un anno e mezzo: ha risolto il contratto
Dopo un anno e mezzo in biancoverde il centrocampista Danilo Bulevardi saluta il Monopoli e si prepara a trovare una nuova squadra anche dopo il gong del mercato. Il giocatore ha infatti risolto il contratto con i pugliesi come si legge in una nota apparsa sui profili social del club:
"La SS Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del vincolo per i diritti alle prestazioni sportive con il calciatore Danilo Bulevardi.
Centrocampista classe 1995, arrivato in Puglia a fine gennaio 2024, Bulevardi lascia Monopoli dopo una stagione e mezza con 45 presenze, 4 gol e 5 assist in tutte le competizioni.
Il club augura al calciatore un prosieguo di carriera all’altezza delle proprie aspettative".
