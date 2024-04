Un rigore concesso e poi revocato, i fischi e la traversa. Juventus-Lazio 0-0 al 45esimo

I fischi dello Stadium, un rigore concesso e poi revocato. La Juve che gioca sul filo dei nervi, la Lazio che dopo pochi minuti ha dovuto rinunciare a Zaccagni ma non ha mai rinunciato alla sua aggressività. E' finito 0-0 il primo tempo all'Allianz Stadium, gara valida per l'andata delle semifinali di Coppa Italia. Sotto gli occhi di John Elkann, la squadra bianconera è partita forte ma poi ha patito. Ha vissuto di scatti ma mai è riuscita a mettere in difficoltà Mandas.

L'episodio del rigore concesso e poi revocato dopo che Massa è stato richiamato al VAR farà discutere: all'11esimo Vecino non ha visto Cambiaso alle sue spalle e l'ha abbattuto, ma poi il penalty è stato invalidato perché il laterale della Juve era in posizione di fuorigioco sull'ultimo tocco di un calciatore bianconero e la giocata di Patric - l'ultima prima dell'intervento falloso - non è stata giudicata volontaria. Tanti dubbi...

L'iniziale pressing della Juve è durato poco e già dalla metà del primo tempo il pubblico sugli spalti ha iniziato a rumoreggiare. La Lazio ha presto guadagnato campo, col passare dei minuti ha preso il controllo della partita e al 40esimo ha sfiorato il vantaggio con un colpo di testa di Luis Alberto che s'è stampato sulla traversa.

La prima frazione non ha regalato chissà quali emozioni ma la Lazio è fin qui è apparsa più serena, meno stizzosa di una Juventus che sta accusando il peso della partita. E recrimina per un rigore che poteva dare tutt'altra direzione a questa prima frazione.

