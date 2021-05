Una giornata clamorosa e non è finita: Paratici, Conte, Inzaghi. Tutto live su TMW

Una giornata clamorosa e non è finita. L'ufficialità dell'addio di Fabio Paratici alla Juventus alla vigilia dell'assemblea dei soci di Exor che potrebbe stravolgere le gerarchie anche in panchina con Massimiliano Allegri al posto di Andrea Pirlo. Pronto peraltro Federico Cherubini come nuovo uomo mercato. E poi Antonio Conte: arriverà a breve l'ufficialità dell'addio all'Inter dopo l'intesa raggiunta sulla buonuscita. Una notizia clamorosa: al suo posto Simone Inzaghi? In corso l'incontro tra Claudio Lotito e l'allenatore.

