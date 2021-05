Valzer degli allenatori: solo tre tecnici in Serie A certi al 100% della conferma per il 2021/22

Roberto De Zerbi, Giuseppe Iachini, Paulo Fonseca, Claudio Ranieri, Filippo Inzaghi e Gennaro Gattuso. Sono i nomi degli allenatori che certamente non resteranno alla guida dell'attuale squadra anche il prossimo anno.

Addii già ufficializzati, a cui in questa settimana ne faranno seguito tanti altri. Al momento, infatti, sono solo tre gli allenatori certi al 100% di guidare l'attuale squadra anche per la stagione 2021/22: Stefano Pioli al Milan, Sinisa Mihajlovic al Bologna e Gian Piero Gasperini all'Atalanta. Per tutti gli altri, percentuale di permanenza più o meno alta ma ancora nessuna certezza. In un senso o nell'altro.