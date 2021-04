Vendetta Paris Saint Germain, il Bayern è fuori. Non basta Choupo-Moting, finisce 0-1

vedi letture

Non basta il gol dell'ex Choupo-Moting per il Bayern Monaco. Passa il PSG grazie ai gol in trasferta

LE FORMAZIONI - Solito modulo per il Paris Saint Germain che si schiera con un 4-2-3-1 con Mbappé unica punta, con Neymar, Di Maria e Draxler a sostegno. Rientra Paredes rispetto all'andata. Il Bayern decide per spostare Alaba a centrocampo, con Hernandez in mezzo alla difesa e Davies sull'esterno di sinistra. In avanti sempre Choupo-Moting.

NEYMAR CONTRO SE STESSO - La partita è bellissima, perché il Bayern Monaco nonostante le assenze cerca di giocare a viso aperto, mentre il Paris Saint Germain agisce di rimessa con i suoi velocisti, tra Mbappé e Neymar. Così il primo tempo è un vero e proprio tiro al bersaglio per il brasiliano, che in tre occasioni viene fermato da Neuer. Quando non ci arriva il portiere tedesco tocca ai pali fermare i tiri dell'attaccante del PSG: prima la traversa, dopo una grande azione sul fronte sinistro dell'attacco, poi il palo da buonissima posizione.

LA REGOLA DELL'EX - E il Bayern Monaco? Si fa vedere per due volte tra Kimmich e Sané, ma al primo tiro in porta i bavaresi vanno avanti. Se Keylor Navas mette il corpo sulla conclusione di Muller, non può niente sul colpo di testa di Choupo-Moting da due passi, che manda fuori tempo il portiere costaricense. È lo 0-1 con cui si chiude il primo tempo, tanto che Navas deve comunque chiudere sulla seconda conclusione nello specchio, dalla distanza, all'ultimo minuto.

OCCASIONI A GRAPPOLI - Lo spettacolo è davvero sublime, le circostanze in cui potrebbero arrivare gol continuano a essere tantissime. Neymar è inarrestabile ma davanti alla porta si impietosisce un po' troppo, Navas vede attaccanti arrivare ogni due minuti, ma è l'asse Mbappé, Di Maria e Neymar a creare un'altra occasione straordinaria, ma il brasiliano in scivolata non arriva sul più facile dei palloni. Rispetto al primo tempo, però, Mbappé parte da un leggerissimo fuorigioco e il Var annulla il gol del pari, lasciando tempo per le speranze del Bayern.

COME A LISBONA - L'ultima occasione arriva con Sané, che manda per terra Bakker ma non riesce a servire la palla giusta per il raddoppio. Alla fine il risultato è lo stesso, 0-1, ma stavolta la regola dei gol in trasferta qualifica il Paris Saint Germain per le semifinali, con un aggregato di 3-3 che favorisce i parigini. Nel finale Neymar e Mbappé avrebbero la possibilità di trovare un pareggio valido più per gli archivi che non per il risultato finale. Pochettino ritrova la semifinale e aspetta la vincente di City-Dortmund. :

PSG-BAYERN MONACO 0-1

Marcatori: Choupo-Moting 37'.

PSG (4-2-3-1)

Navas; Dagba, Kimpembe, Danilo, Diallo (dal 59' Bakker); Gueye, Paredes; Di Maria (dall'88' Herrera), Neymar, Draxler (dal 72' Kean); Mbappé.

Bayern Monaco (4-2-3-1)

Neuer; Pavard, Boateng, Hernandez, Davies (dal 71' Musiala); Alaba, Kimmich; Sané, Muller, Coman; Choupo-Moting (dall'85' Javi Martinez).