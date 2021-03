Vere le voci sugli scontri nello spogliatoio? Prandelli: "No, nessuno si permetta di contestarmi"

Sono vere le voci sugli scontri avuti con qualche giocatore? "No e nessun giocatore si deve permettere di contestare le scelte dell'allenatore. Chi gioca e chi no deve mantenere sempre entusiasmo perché abbiamo dimostrato di dare disponibilità anche agli altri. Non c'è stato, ripeto, alcun tipo di situazione così negativa", la risposta in conferenza stampa di mister Cesare Prandelli sui presunti diverbi con Amrabat e non solo all'interno dello spogliatoio della Fiorentina.