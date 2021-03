Verona salvo con un risultato pieno a Benevento? Juric: "Mai rilassarsi, a prescindere"

Dopo il pareggio prestigioso contro la Juventus, l'Hellas Verona mette nel mirino il quarto risultato utile consecutivo in Serie A. E a due giorni dalla trasferta di Benevento, il tecnico degli scaligeri, Ivan Juric, parla in conferenza stampa soffermandosi anche sulla posizione in classifica (Verona al momento 9° con 35 punti): "Salvi con un risultato pieno? Andiamo sulla nostra strada. Finché non sei salvo non devi rilassarti, ma non devi farlo a prescindere. Siamo concentrati sulle partite, cercando di migliorare il prodotto. All'andata avevamo tante problematiche, ma avevamo fatto bene. Mi aspetto una gara difficile".

