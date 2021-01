Verso il derby: Fonseca conferma la Roma vista contro l'Inter. Fazio in gruppo da oggi

Per la Roma primo allenamento oggi in vista del derby, con Paulo Fonseca che dovrebbe confermare in blocco la formazione scesa in campo con l'Inter (vale a dire Lopez; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko). Capitolo infortunati: Santon, Pedro, Mirante, Calafiori e Zaniolo hanno lavorato a parte, mentre è tornato in gruppo Fazio.