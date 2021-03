Verso Qatar 2022 - Gruppo B: Olmo salva al Spagna. Ibra, 2 assist in 2 gare e Svezia prima

Spagna fin qui grande delusione del Gruppo B. Dopo il pari contro la Grecia arriva un successo per il rotto della cuffia a Tbilisi. La Roja tuttavia ha la possibilità di chiudere la finestra dedicata alle nazionali al comando del girone, battendo il modesto Kosovo all'Olimpico di Siviglia. Si chiude con due vittorie su due il ritorno di Zlatan Ibrahimovic con la maglia della Svezia. Gli manca solo il gol, in compenso ha servito gli assist per il gol vincente di Claesson contro la Georgia e per Augustinsson nel gol che ha sbloccato la partita col Kosovo. La Grecia spera di rialzare la testa dopo aver fallito la qualificazione all'ultimo Mondiale e agli ultimi due Europei: fondamentale vincere mercoledì a Salonicco contro la Georgia.

Prima giornata

SVEZIA-GEORGIA 1-0 - 35' Claesson

SPAGNA-GRECIA 1-1 - 33' Morata (S), 57' Bakasetas rig. (G)

Seconda giornata

GEORGIA-SPAGNA 1-2 - 44' Kvaratskhelia, 56' Ferran Torres, 90+2' Dani Olmo

KOSOVO-SVEZIA 0-3 - 12' Augustinsson, 35' Isak, 70' S. Larsson rig.

Classifica

Svezia 6

Spagna 4

Grecia 1

Georgia 0

Kosovo 0

Prossimo turno, mercoledì

GRECIA-GEORGIA

SPAGNA-KOSOVO

"Italiani" convocati:

GRECIA: Kyriakopoulos (Sassuolo)

KOSOVO: Muriqi (Lazio), Ujkani e Vojvoda (Torino)

SPAGNA: Fabian Ruiz (Napoli) e Morata (Juventus)

SVEZIA: Ibrahimovic (Milan), Ekdal (Sampdoria), Kulusevski (Juventus) e Svanberg (Bologna)